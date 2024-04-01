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موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 بمدن ومحافظات مصر

الإثنين، 01 أبريل 2024 07:00 ص
موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 بمدن ومحافظات مصر صلاة العيد - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية أن يوم الثلاثاء 2024/4/9 م هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجريا ، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1445 هجريا فلكياً يوم الأربعاء 2024/4/10 (عيد الفطر المبارك).

وينشر "اليوم السابع" موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024،  في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية ، وذلك وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك :


القاهرة 5:59

الجيزة 5:58

الإسكندرية 6:02

بورسعيد 5:53

السويس 5:53

العريش 5:47

الطور 5:50

سانت كاترين 5:48

طابا 5:44

شرم الشيخ 5:47

دمنهور 6:00

طنطا 5:58

المنصورة 5:57

الزقازيق 5:56

بنها 5:58

شبين الكوم 5:59

كفر الشيخ 5:58

الفيوم 6:00

بنى سويف 5:59

المنيا 6:02

أسيوط 6:00

سوهاج 5:59

قنا 5:55

أسوان 5:56

أبو سمبل 6:02

مرسى مطروح 6:13

الغردقة 5:50

الخارجة 6:05

الإسماعيلية 5:53

دمياط 5:55

السلوم 6:21

نويبع 5:45

حلايب 5:42

شلاتين 5:46

 

 

 







عيد الفطر

موعد صلاه عيد الفطر

عيد الفطر 2024

موعد صلاة عيد الفطر 2024

أول أيام عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر بالمحافظات

موعد صلاه عيد الفطر بالقاهره

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شوال

موعد عيد الفطر




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