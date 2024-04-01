مصرع مسن بعد تعرضه للضرب بعصا خشبية على رأسه خلال مشاجرة في طنطا

الغربية مصطفى عادل

لقى مسن مصرعه بعد تعرضه للضرب بعصا على رأسه إثر نشوب مشاجرة بالقرب من مزلقان السكة الحديد بمنطقة العجيزي أول طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بالقرب من مزلقان السكة الحديد بمنطقة العجيزي بطنطا.

انتقل رجال المباحث الجنائية لمكان البلاغ، وتبين مقتل مسن يدعى " ا.ا ا" 60 سنة إثر تعرضه للضرب بعصا خشبية على رأسه، تم نقل الجثة للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.