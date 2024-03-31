اليوم السابع
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مقتل سيدة وإصابة آخرين في تبادل إطلاق الرصاص بقنا

الأحد، 31 مارس 2024 12:37 م
مقتل سيدة وإصابة آخرين في تبادل إطلاق الرصاص بقنا مشاجرة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة المركز.

بالإنتقال والفحص تم ضبط طرفى المشاجرة وتبين وجود خلافات جيرة زراعية بين طرف أول: (4 أشخاص إحداهم "متوفية") وبحوزتهم (بندقية خرطوش – بندقية آلية – عدد من الطلقات) ، طرف ثان: (عامل "مصاب برش خرطوش" وبحوزته "بندقية آلية وعدد من الطلقات).. جميعهم مقيمين بمحل البلاغ، قام على إثرها الطرفين بتبادل إطلاق أعيرة نارية تجاه بعضهم البعض من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم مما تسبب فى الإصابات المشار إليها ووفاة أحد أفراد الطرف الأول فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







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