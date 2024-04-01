قطع المياه عن مدينة ديرمواس بالمنيا 5 ساعات للصيانة الأربعاء المقبل

المنيا- حسن عبد الغفار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، عن انقطاع المياه عن مدينة ديرمواس والقرى التابعة للمدينة الأربعاء المقبل الموافق 3 أبريل، وذلك نظراً لأعمال تطهير وصيانة الماخذ بشبكة المياه بالمدينة.

وأضاف الشركة، أن انقطاع المياه عن المدينة يبدأ من الساعة 9 ص وحتى 1 ظهرا، وطالبت شركة المياه المخابز والمؤسسات الحيوية الاتصال علي الخط الساخن 12، وعلي المواطنين مع تدبير احتياجاتهم فترة الانقطاع، وأشار البيان إلى أن الشركة سوف توفر سيارات مياه بالمجان للمناطق التى سوف تتأثر بانقطاع المياه خلال الفترة المعلن عنها.

