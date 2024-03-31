انقطاع المياه عن مركز ومدينة ملوى فى المنيا اليوم 12 ساعة.. تفاصيل

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة ملوى اليوم الأحد، من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، وذلك نظرا لأعمال تطهير وصيانة المأخذ.

كما نوهت الشركة عن توفير سيارات مياه صالحة للشرب مجانا بالمناطق المتأثرة وتهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمؤسسات الحيوية بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وكان المهندس رجب السعيد جبر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب قال أن قطاع المعامل والجوده بالشركة قام بتحليل 11462 خلال الثلاثة أشهر "يناير- فبراير - مارس" شملت 7580 عينة كيميائية، بالإضافة إلى 2104 عينة بكتيريولوجية، بالإضافة إلى 1328 عينه صرف صحى و450 عينة صرف صناعي.

وأضاف رئيس مياه المنيا، أن الشركة لديها معملين مركزيين منها المعمل المركزى لمياه الشرب والمعمل المركزى للصرف الصحى هذا بالإضافة إلى 10 معامل للمحطات الرئيسية و10 معامل فرعية و11 معمل لمحطات معالجة الصرف الصحى بالإضافة لسيارات المعمل المتنقلة.