على طريقة هيروشيما وناجازاكي.. مقترح سيناتور جمهوري لإنهاء حرب غزة يثير جدل

كتبت: نهال أبو السعود

يصر السيناتور الأمريكي تيم والبيرج على انه كان يتحدث بشكل مجازي عندما بدا أنه يقترح إسقاط القنابل على غزة مثل ما حدث في مدينة ناجازاكي وهيروشيما من أجل التغلب على الأمر بسرعة كما وصفه.

وفقا لشبكة سي ان ان، كان والبيرج الجمهوري الذي يمثل ميشيجان يتحدث مع الناخبين في 25 مارس عندما أشار الى حقبة الحرب العالمية الثانية بشأن الضربات الذرية الامريكية ضد اليابان عندما دعا الى انهاء المساعدات الامريكية لغزة

في مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي تم سماع والبيرج ولكن لا يمكن رؤيته، رد عضو الكونجرس من الحزب الجمهوري على سؤال من أحد الناخبين حول سبب استخدام الولايات المتحدة للدولار الأمريكي لبناء رصيف مؤقت لتقديم المساعدة الإنسانية لغزة.

وقال والبيرج: لا أعتقد أنه ينبغي علينا ذلك، فيما يتعلق بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن المجاعة وشيكة في الشمال، وقالت إن 70% من السكان يعانون بالفعل من مستويات كارثية من الجوع، وتابع: لا ينبغي لنا أن ننفق سنت واحد على المساعدات الإنسانية.

وأضاف: يجب أن تكون مثل ناجازاكي وهيروشيما .. لننتهي من الأمر بسرعة.

وفي النص الكامل لرد والبيرج، الذي قدمه مكتبه لشبكة CNN، أضاف عضو الكونجرس الجمهوري أنه يجب استخدام نفس المنطق في أوكرانيا لهزيمة بوتين بسرعة وينبغي أن يكون الشيء نفسه في أوكرانيا .. فبدلاً من استخدام 80% في أوكرانيا لأغراض إنسانية، يجب أن يتم استخدام 80-100% للقضاء على روسيا، إذا كان هذا ما نريد القيام به.

وفي بيان نشر على موقع X، أصر والبيرج على أنه لم يقترح استخدام الأسلحة النووية لإنهاء الصراعات على الرغم من إشارته إلى إسقاط الولايات المتحدة قنابل ذرية على مدينتين يابانيتين لإنهاء الحرب العالمية الثانية، جاء فيه: باعتباري طفلاً نشأ في حقبة الحرب الباردة، فإن آخر شيء أدافع عنه هو استخدام الأسلحة النووية. وفي مقطع قصير، استخدمت استعارة للتعبير عن حاجة كل من إسرائيل وأوكرانيا إلى الفوز في حروبهما في أسرع وقت ممكن، دون تعريض القوات الأمريكية للأذى.

وقال والبيرج في البيان: كان تفكيري عكس ما يتم الإبلاغ عنه تماما كلما انتهت هذه الحروب بشكل أسرع، قل عدد الأرواح البريئة التي ستسقط في مرمى النيران وأضاف: إن استخدام هذه الاستعارة، إلى جانب إزالة السياق، شوه رسالتي، لكنني أقف تمامًا مع هذه المعتقدات وأقف إلى جانب حلفائنا.