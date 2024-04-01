ختام الأمسيات الرمضانية لبيت العائلة المصرية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فعاليات الأمسية الأخيرة، "رسولنا قدوة لنا" تحت شعار حقوق الإنسان في الأديان السماوية، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من برنامج الأمسيات الرمضانية، بمركز شباب كفر الشيخ بحضور 100 مشارك من رواد المركز وأبناء القرية.

وتنفذ الأمسيات من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني "الإدارة العامة للبرلمان" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ " إدارة البرلمان والتعليم المدني وبيت العائلة المصرية ومشيخة الأزهر الشريف " تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرنامج يهدف إلى نشر المفاهيم الصحيحة، ونبذ المفاهيم المغلوطة، ونشر ثقافة التعايش السلمي والمجتمعي، ومواجهة الأفكار حول تعاملات الرسول الكريم مع الآخر ومع أسرته، والأخوة الوطنية، المواطنة، قيمة الحياة، وقتك حياتك.

وأكد الشيخ عطية محمد السعيد، أن أمسية بيت العيلة تُعد فرصة هامة لمناقشة فضائل الشهر الكريم وحقوق الإنسان في الأديان السماوية، والتعايش السلمي والمجتمعي بين أفراد المجتمع، ونشر الأفكار الصحيحة ونبذ المفاهيم الخاطئة، والتمسك بالقيم والأخلاق، والاستمرار في طريق العلم، وتعزيز الهوية الوطنية لدى النشء والشباب واستعادة أمجاد انتصار العاشر من رمضان

يذكر: أن بيت العائلة المصرية يعمل على زيادة المحبة والتسامح بين أطياف الشعب المصري، وذلك من خلال الاشتراك في الكثير من الأعمال الوطنية، مبينًا أن بيت العائلة المصرية ليس بديلا لأي مؤسسة أو القانون إنما هو مساند ويعمل في تناغم مع المؤسسات، للقضاء على الفتن.

جاء تنفيذ الامسية بمركز شباب كفر الشيخ بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومحمود الصاوى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى، فتحى جبر، مدير إدارة شباب كفر الشيخ ، وفريق عمل الادارة، شملت الأمسيات الرمضانية «رسولنا قدوة لنا» في نسختها الرابعة، مراكز شباب الخادميه، وبيلا، والرياض، قلين ،مدينه كفر الشيخ.