توزيع جوائر الفائزين بمسابقة القرآن الكريم فى كفر الشيخ 14 رمضان

كفر الشيخ- محمد سليمان

اختتمت إدارة شباب مطوبس التابعة لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فعاليات التصفيات النهائية «للمسابقة الكبرى في حفظ القرآن الكريم» والتي ينظمها مركز شباب خليج بحرى.

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن المسابقة تشمل عدة محاور وهى تلاوة وحفظ القرآن الكريم كاملاً أو نصفه أو ثلثه أو خمسة أجزاء، بالإضافة للأحاديث النبوية والثقافة الإسلامية والابتهالات والإنشاد الديني.

وبلغ عدد المشاركين باليوم الثاني 68 مشاركا ومشاركة من أبناء مطوبس، وتشكلت لجنة المسابقة من ستة شيوخ من أوقاف مطوبس، على أن يتم توزيع الجوائز على الفائزين في الحفل الذي يقيمه المركز، يوم الأحد، 14 رمضان.

وتقام ختام مسابقة حفظ القرآن الكريم بمركز شباب خليج بحرى بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومتابعة أحمد علي عطية، مدير إدارة شباب مطوبس، وتنفيذ فريق عمل مركز الشباب.