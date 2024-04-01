تصل 37 درجة.. تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل بكل الأنحاء

كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرى من الاثنين 01 أبريل 2024 إلى الأحد 07 أبريل 2024.



- الإثنين 1 أبريل:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 19 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 19 درجة

شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 20 درجة

- الثلاثاء 2 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 20 درجة

- الأربعاء 3 أبريل:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة

شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 21 درجة

- الخميس 4 أبريل:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 21 درجة



- الجمعة 5 أبريل:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 22 درجة



السبت 6 أبريل:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 21 درجة

الأحد 7 أبريل:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 20 درجة