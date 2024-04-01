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تأجيل محاكمة 49 متهما بتهريب أدوية السرطان لـ 22 أبريل

الإثنين، 01 أبريل 2024 04:41 م
تأجيل محاكمة 49 متهما بتهريب أدوية السرطان لـ 22 أبريل محكمة_ أرشيفية
كتب أحمد حسني - كريم صبحى

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قررت محكمة الجنح المختصة اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 49 متهماً في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بتهريب الأدوية الكبرى، لجلسة 22 أبريل الجاري .

وكانت قررت نيابة التهرب الضريبي، إحالة 49 متهما في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بتهريب الأدوية الكبرى إلى محكمة الجنح.

وكشفت تحقيقات، نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أنه وردت معلومات بشأن قيام المتهمة - تاجرة ملابس - بالاتجار بالعقاقير المهرية لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها

وأقرت المتهمة بتحصلها على تلك العقاقير عن طريق زوجها و آخران كونهم مقيمون بدولة فرنسا ويعملون بها ويقوموا بإدخالها للبلاد إما عن طريق أشخاصهم أو بواسطة آخرين يترددون عليها بين الحين والآخر و أنها في سبيلها للقاء أحدهم لاستلام بعض من تلك العقاقير، و بمرافقتها للقائه أمكن ضبطه حال تسليمها لبعض من تلك العقاقير الذي أقر بتحصله من سالفي الذكر، حال تواجده بدولة فرنسا للبعض منها والبعض الآخر تحصل عليه من المتهمتين.

 

 







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