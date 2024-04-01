بدءًا من اليوم.. نقل دوائر القضاء الإدارى إلى مبنى مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة

كتب - أحمد عبد الهادى

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 58، في الحادي عشر من شهر مارس 2024, قرارا بنقل مقار محكمة القضاء الإداري ودوائر هيئة مفوضي الدولة من الدقي والعباسية إلى المقر الجديد بالقاهرة الجديدة.

وبالفعل تم اليوم العمل بالمقر الجديد ونقل مقار دوائر محكمة القضاء الإداري ودوائر هيئة مفوضي الدولة لديها، من مبنى مجلس الدولة بالدقي ومبنى مجلس الدولة بالعباسية إلى مجمع محاكم مجلس الدولة الكائن بالقطعة رقم (1/3)- حي خدمات جنوب القرنفل - مدينة القاهرة الجديدة، ويتم العمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الاثنين 2024-4-1.

‎أما دوائر المحكمة الإدارية العليا ودوائر المحاكم الإدارية (أدنى درجة تقاضي في مجلس الدولة) فتستمر في الانعقاد بمجلس الدولة في الدقي.

‎وستظل دوائر المحاكم الإدارية والقضاء الإداري بالمحافظات تنعقد في مقار مجلس الدولة بالمدن المختلفة على مستوى الجمهورية.