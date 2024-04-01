المشدد 15 عاما لعامل سرق شخصين وتسبب لأحدهما بعاهة مستديمة فى القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين، محمد عبد الواحد بحيري، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي، بالسجن المشدد لمدة 15 عام لعامل قام باستيقاف شخصين اثناء استقلالهم الدراجة النارية وتسبب لأحدهم في عاهة مستديمة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11354 لسنة 2023 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3741 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد.ع"، 21 سنة، عامل، مقيم عرب مرة مركز القناطر الخيرية القليوبية، أنه في يوم 14 / 4 / 2023 بدائرة مركز القناطر الخيرية، سرق وآخر مجهولين المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم أيمن زكي فهيم، ويوحنا أديب جرجس، بأن قاموا باستيقافهم أثناء استقلالهم الدراجة النارية ذات ال3 عجلات وقام المتهم الأول بإشهار سلاح ناري فرد خرطوش في وجههم مهددا بهم إياه بذلك السلاح وتمكن من تلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسلامته وحياته وشل مقاومته وسرقتهم كرها عنهم، فأحدث الإصابات بالمجني عليهم الأول والتي نتج عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وتقدر نسبتها 35%، الموصوفة بتقرير الطب الشرعي على النحو المبين بالأوراق.

كما أحرز وآخرين مجهولين سلاح ناري فرد خرطوش دون ترخيص وذخائر مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها.