المؤبد لمتهم بالشروع فى القتل وإشعال النيران في مسكن شخص بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "م.ا.م" بالسجن المؤبد لاتهامه بالشروع في قنل المجنى عليه "ا.م.ا" بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه بقيام المتهم بإشعال النار فى مسكنه بعد قيامه بسكب زجاجة بنزين مما أسفر عن اشتعال النيران في المسكن واحتراقه ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين ووجهت إليه النيابة تهمة الشروع في القتل وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.