السيطرة على حريق بمنزل من طابق واحد دون حدوث إصابات بالبلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة، من السيطرة حريق نشب بمنزل بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج حيث تبين أن المنزل مكون من طابق واحد ولا توجد خسائر بالأرواح وتمت عملية التبريد.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بمنزل من طابق واحد وتمت السيطرة عليه وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بنشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ملك المدعو راضي ا م س 43 سنة تاجر ومقيم بذات الناحية وإمتد لمنزل ملاصق ملك شقيقه المدعو أيمن ا م 40 سنة عامل غير متواجد وتم الدفع بـــ " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده - لم ينجم عن ذلك ثمة إصابات - التلفيات إحتراق بعض المنقولات المنزلية.

وبسؤال مالك المنزل الأول بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بمنزله ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.