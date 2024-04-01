التحالف الوطنى يستهدف إجراء 350 عملية رمد لأهالى الحامول ومطوبس

الدقهلية شريف الديب

أكد القائمون على التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمحافظة الدقهلية، أنهم يستهدفون إجراء 350 عملية جراحية للأهالي، وذلك بعد توقيع الكشف عليهم خلال القوافل التي بدأها بنك الشفاء في محافظة كفر الشيخ بمركزي مطوبس والحامول.

يذكر أن القوافل الطبية التى ضمتها القافلة الطبية بمحافظة كفر الشيخ، عدد كبير من التخصصات الطبية المختلفة من بينها باطنة، وأطفال، وعظام، وجلدية، ورمد، ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوصول الخدمات الصحية والطبية لكافة المواطنين، والمناطق الأكثر احتياجا لتوفير الرعاية الصحية لهم.

وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من المواطنين للحصول على الخدمات الطبية والصحية التي تقدمها هذه القافلة الطبية مع صرف العلاج بالمجان، بالاضافة إلى النظارات الطبية بأسعار رمزية زهيدة، مشيدين بدور مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات الصحية ووصولها لمستحقيها.

ووجهت القافلة لدعم الأهالى من الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة كفر الشيخ خلال شهر رمضان الكريم، بعد قيامهم بتنفيذ اليوم إجراء جراحات العيون للمرحلة الثانية من الأهالي، والذين استحقوا إجراء الجراحات بأحد المراكز بمدينة المنصورة.

يذكر بأن أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنمية للقوافل الطبية فى القري الاكثر احتياجا.

ونجح التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، على مدار الفترة الماضية فى أن يكون بمثابة مظلة حماية اجتماعية تسع الأكثر استحقاقًا، فقد انطلق من البداية على أسس سليمة وخطة دقيقة تستهدف توصيل الدعم بكافة أشكاله لمستحقيه، كما أنها نجحت فى توحيد الجميعات والمنظمات الأهلية ووضع منهج دقيق وعلمى تسير عليها هذه الجمعيات بهدف تطوير الإنسان وتنميته، ليس فقط على الجانب المادى بينما أيضا الاجتماعى والتعليمى لتفعيل دوره فى المجتمع.