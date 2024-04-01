اليوم السابع
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التحالف الوطنى ينتهى من الدفعة الثانية لإجراء جراحات العيون مجانا فى الدقهلية

الإثنين، 01 أبريل 2024 10:34 م
التحالف الوطنى ينتهى من الدفعة الثانية لإجراء جراحات العيون مجانا فى الدقهلية الكشف الطبى
الدقهليه شريف الديب

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واصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى جهوده لدعم الأهالى من الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة كفر الشيخ خلال شهر رمضان الكريم. بعد قيامهم بتنفيذ اليوم إجراء جراحات العيون للمرحلة الثانية من الأهالي والذين استحقوا إجراء الجراحات بأحد المراكز بمدينة المنصورة

يذكر بأن أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنمية للقوافل الطبية فى القري الاكثر احتياجا، 

وقد نجح التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، على مدار الفترة الماضية فى أن يكون بمثابة مظلة حماية اجتماعية تسع الأكثر استحقاقًا، فقد انطلق من البداية على أسس سليمة وخطة دقيقة تستهدف توصيل الدعم بكافة أشكاله لمستحقيه، كما أنها نجحت فى توحيد الجميعات والمنظمات الأهلية ووضع منهج دقيق وعلمى تسير عليها هذه الجمعيات بهدف تطوير الإنسان وتنميته، ليس فقط على الجانب المادى بينما أيضا الاجتماعى والتعليمى لتفعيل دوره فى المجتمع.

 
الكشف الطبى
الكشف الطبى

 

الكشف على الحالات
الكشف على الحالات

 

جراحات العيون
جراحات العيون

 







الدقهلية

التحالف الوطني

القوافل الطبية

جراحة العيون بمبادرة التحالف الوطني




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