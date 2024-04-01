اليوم السابع
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البورصة المصرية.. صعود المؤشر الرئيسى بنسبة 5.26% بجلسة الإثنين

الإثنين، 01 أبريل 2024 01:55 م
البورصة المصرية.. صعود المؤشر الرئيسى بنسبة 5.26% بجلسة الإثنين البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 78 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.889 تريليون جنيه. 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.26% ليغلق عند مستوى 28297 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5% ليغلق عند مستوى 34472 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.22% ليغلق عند مستوى 12058 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.72% ليغلق عند مستوى 6403 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 4.09% ليغلق عند مستوى 9126 نقطة.

 







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