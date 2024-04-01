اليوم السابع
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البحرية الأوكرانية: لا توجد سفن حربية روسية فى مهمة قتالية قبالة ساحل القرم

الإثنين، 01 أبريل 2024 09:13 ص
البحرية الأوكرانية: لا توجد سفن حربية روسية فى مهمة قتالية قبالة ساحل القرم الحرب الروسية الأوكرانية
كييف (أ ش أ)

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أعلنت البحرية الأوكرانية أنه لم يتم رصد أى سفن حربية روسية فى مهمة قتالية بمياه البحر الأسود وبحر آزوف قبالة ساحل شبه جزيرة القرم .

وذكرت البحرية الأوكرانية  في بيان لها اليوم الاثنين، نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، أن روسيا تحتفظ في البحر الأبيض المتوسط بحاملة صواريخ كروز من طراز كاليبر مع ما يصل إلى ثمانية صواريخ.

يشار إلى أنه في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تعزز جهودها لحماية أسطولها في البحر الأسود من هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية، وتم وضع عدد من القوارب بالقرب من قاعدة نوفوروسيسك البحرية في محاولة واضحة لتضييق الدخول إلى خليج الميناء.

على صعيد آخر، قال أولكسندر بروكودين، رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة الخيرسون إن الجيش الروسي قصف 16 منطقة في إقليم خيرسون جنوب أوكرانيا الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين وإلحاق أضرار بمبنيين شاهقين و 15 منزلاً خاصا وبالبنية التحتية الحيوية وخطوط أنابيب الغاز وبرج اتصالات ومحطة ضخ تابعة لشركة زراعية ومؤسسة صناعية.







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