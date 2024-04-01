إنشاء مجمع للتربية الفكرية بكوم أمبو بتكلفة 11 مليون جنيه

أسوان- صلاح المسن

تفقدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان اليوم، مجمع مدارس التربية الفكرية بمركز كوم أمبو حيث رافقها شوقى مصطفى رئيس مدينة كوم امبو، ومسئولى القيادات التعليمية، ويضم المجمع 27 فصل دراسى منهم 13 فصل للتربية الفكرية ، و 14 فصل للصم والبكم ويقع على مساحة 3554.13 متر مربع ، ويتكلف إنشاؤها 11 مليون و 343 ألف جنيه.

كما قامت الدكتورة غادة أبو زيد بزيارة المدرسة اليابانية بمدينة الرديسية بمركز كوم امبو برفقة يحيى مصطفى رئيس مدينة الرديسية، حيث وجهت الدكتورة غادة أبو زيد مسئولى هيئة الأبنية التعليمية بسرعة إنهاء إجراءات الصيانة العاجلة للمدرسة اليابانية ، مع تلافى كافة الملاحظات التى رصدتها أثناء المرور الميدانى بها.

وكلفت الدكتورة غادة أبو زيد بالإسراع بوتيرة العمل بمدرسة الرديسية قبلى الإبتدائية تحت الإنشاء حيث تضم المدرسة 8 فصول دراسية على مساحة 1955.5 متر مربع ، وتتكلف أعمال مشروع الإحلال الكلى للمدرسة 5 مليون و 224 ألف جنيه حتى يتسنى الإنتهاء الكامل بها لدخولها الخدمة مع بداية العام الدراسى القادم 2024/2025 .

يأتي ذلك فى إطار الجهود المتواصلة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية ، والتوسع فى إنشاء الصروح التعليمية الجديدة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

كان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمرور الميدانى على المنشآت التعليمية سواء الجارى إنشاؤها أو التى تحتاج إجراء وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لها .