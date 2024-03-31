محافظ أسوان يشارك 1500 من العاملين والمواطنين إفطار رمضان

أسوان - عبد الله صلاح

شارك أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، تناول وجبة الإفطار، فى أجواء رمضانية ووسط فرحة أكثر من 1500 عامل وفنى ومهندس ومواطن من المقيمين بمدينة أسوان الجديدة، بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، فضلاً عن القيادات الجامعية والدينية والتنفيذية والمجتمعية.

وقدم محافظ أسوان، شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى لما تم ويتم تنفيذه من مشروعات كبرى داخل مدينة أسوان الجديدة، والتى تساهم بشكل مباشر فى تحويلها لأكبر توسع عمرانى وفقاً لرؤية مستقبلية متكاملة ، ولاسيما فى ظل ما تحتوية المدينة من وحدات سكنية متنوعة من الإسكان الإجتماعى والمتوسط والفوق المتوسط والمميز والفيلات ، وما يتوافر بها من الخدمات والمنشآت الصحية والرياضية والسياحية والشريط النهرى والمسرح الرومانى المتميز وغيرها الكثير لدمج الحياة المعاصرة مع الثراث الأسوانى الأصيل.

وأشاد المحافظ، بالدور المتميز الذى تقوم به الحكومة المصرية بقيادة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وأيضاً وزارة الإسكان بقيادة الدكتور عاصم الجزار لتنفيذ الكثير من المشروعات على أرض عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، فضلاً عن ما تشهده مدينة أسوان الجديدة من ملحمة للإنجازات من خلال تنفيذ سلسلة من المشروعات النموذجية بهذه المنطقة الواعدة.



افطار فى اسوان الجديدة



الافطار



الحضور فى الافطار