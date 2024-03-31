وزارة الصحة تكشف نصائح مهمة لمنع زيادة الوزن في شهر رمضان.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن نصائح غذائية لعدم زيادة وزنك في شهر رمضان حيث تضمنت النقاط التالية :-

1- احرص على تناول وجبة السحور، ووجبة الإفطار إبدأ بطبق صغير من الشوربة الدافئة ثم طبق السلطة الخضراء ثم تناول باقي وجبتك وأجعل الكربوهيدرات في نهاية الوجبة.

2- احرص على تناول طعامك ببطء ) لتسمح لإشارات الشبع كي تعمل وتقلل من كمية الطعام المتناول).

3- قلل من استهلاك السكر الأبيض في المشروبات سواء كانت مشروبات ساخنة أو عصائر أو مياه غازية و كذلك في اعداد الحلويات المنزلية ، وابدأ بذلك تدريجياً.

4- قلل من استهلاك الزيوت والدهون في إعداد الأطعمة و أستبدل ذلك بالشوي أو استخدام الفرن أحرص علي إعداد الأطعمة والمخبوزات في المنزل لتجنب الدهون المتحولة مثل السمن الصناعي و الزبدة الصناعي .

5- قلل من استهلاكك للملح إلى أقل من 5 جرام باليوم ) بما يعادل ملعقة شاي صغيرة ) واستبدله بالتوابل والليمون والخل والفلفل لتعزيز نكهه الطعام بالإضافة الي الإقلال من تناول المخلات لإحتوائها علي كمية ملح كبيرة .