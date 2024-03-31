محافظ الدقهلية يحيل 267 محضرا بمخالفات تموينية إلى النيابة العامة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار، وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفى هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين وبمشاركة جهاز حماية المستهلك أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطرى بإشراف الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطرى، والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين.

وأسفرت عن تحرير 267 محضرا بالمخالفات بنطاق عدد 9 مراكز ومدن شملت مراكز ومدن المنصورة وميت غمر وجمصه وتمى الأمديد وميت سلسيل وشربين والمطرية ونبروه ودكرنس وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية بالمراكز.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التى تم تنفيذها بالمراكز المشار اليها شملت المرور على 430 مخبزًا على مدار ثلاثة أيام، للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون إذن رسمى أو عذر قهرى عن الإنتاج، والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به كما تم المرور على المحلات والاسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الاسعار على السلع المعروضة واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين وكانت المخالفات التى تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة ادوات العجين وايضا، محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر غش تجارى، ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى، ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من أعمالها ومحاضر إدارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف فى دقيق وتجميع بطاقات تموينية.

ومحاضر عدم وجود شهادات صحية، ومحاضر عدم الإعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر استخدام اسطوانات فى غير الغرض المخصص لها، ومحاضر ذبح خارج السلخانة، حيث تم اعدام كميات من الاغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم التحفظ على 400 كجم لحوم بلدية و13 شيكارة دقيق مدعم و3.5طن علف و40 كجم لحوم ودواجن و250 كجم مخلل مشكل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



جانب من الحملات (1)



جانب من الحملات (3)