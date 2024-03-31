قوات الاحتلال تقتحم نابلس.. ومستعمرون يهاجمون مركبات الفلسطينيين

وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة مادما جنوب نابلس. وأفاد رئيس مجلس قروي مادما عبد الله زيادة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عددا من المحال التجارية، واستفزت المواطنين في الشارع.

وأضاف أن اقتحام الاحتلال للبلدة أصبح بشكل يومي، عدا عن اعتداءات المستعمرين في المنطقة.



كما هاجم مستعمرون، اليوم الأحد، مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين حوارة وقلقيلية.



وأفاد شهود عيان لوكالة "وفا"، بأن عددا من المستعمرين هاجموا المركبات بالحجارة، قرب بلدة مادما جنوب نابلس، وذلك عقب فتح الطريق الواصل بين حوارة وقلقيلية أمام المواطنين، بعد إغلاقه منذ السابع من أكتوبر الماضي.

في السياق ذاته، استولى مستعمرون، اليوم الأحد، تحت حماية قوات الاحتلال، على جرار زراعي في بلدة بتير غرب بيت لحم.



وافاد الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان في بتير عمر القيسي لمراسلنا، بأن مستعمرين استولوا على جرار زراعي يعود للمواطن حسين خليل أبو نعمة (55 عاما) اثناء حراثته ارضه في منطقة بردمو، قرب الخمار التي أقام عليها المستعمرون بؤرة استعمارية.

واضاف القيسي، أن قوات الاحتلال قامت بعد ذلك باحتجاز المواطن أبو نعمة، والتحقيق معه.