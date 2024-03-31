بوليفيا تؤكد تضامنها مع غزة وقطع علاقاتها مع إسرائيل فى يوم الأرض

فاطمة شوقى

قالت وزيرة الخارجية، سيليندا سوسا، في فعالية لإحياء ذكرى يوم الأرض ، إن بوليفيا دولة مسالمة بحكم دستورها، وتتمتع بثقافة تحترم الحياة وتدعم حق جميع شعوب العالم في العيش بسلام.

وندد المشاركون في الحفل، الذي أقيم أمس السبت على أرض سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية في لاباز، بالقمع الذي يتعرض له هذا الشعب منذ عدة عقود، وأكدوا تضامن دولهم مع القضية الفلسطينية، ونضالهم، من أجل العدالة والحرية.

ووصفت سوسا تصرفات إسرائيل، بأنها جرائم ضد الإنسانية، ترفضها الأمة البوليفية بقوة، إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، حسبما أفاد موقع كوبا.

ونيابة عن الرئيس لويس آرسي، دافعت الوزيرة، باعتباره الحل الوحيد للأزمة الناتجة عن الاعتراف الدولي بحق الشعب الفلسطيني في ممارسة تقرير مصيره وبناء دولته الحرة المستقلة ذات السيادة، مع حدود ما قبل عام 1967 .

من جانبه، شكر السفير الفلسطيني محمود العلواني بوليفيا ، وخاصة بعد إرسالها 90 طنا من الغذاء والدواء كمساعدات إنسانية للسكان في قطاع غزة.

وقال العلواني: لا يمكن أن يكون هناك حالة من الامبالاة تجاه الظلم، معربا عن أسفه كيف يمكن لشعب في القرن الحادي والعشرين أن يعاني من إبادة جماعية بهذا الحجم، وبقية العالم يشاهدها مباشرة على شاشاتهم لعدة أشهر.

ويصادف يوم 30 مارس مرور 48 عامًا على الأحداث المأساوية التي وقعت عام 1976، عندما قُتل ستة فلسطينيين وجُرح المئات أثناء احتجاجهم السلمي على مصادرة السلطات الإسرائيلية لأراضيهم.

ومنذ ذلك الحين، واجه الشعب الفلسطيني عقودًا من الاحتلال والتهجير القسري والعنف والتمييز المنهجي، وبلغت ذروتها في الغزو الحالي للقطاع، بدعم من الولايات المتحدة والغرب.