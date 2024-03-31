بلغاريا ورومانيا تنضمان رسميا إلى منطقة شنجن التابعة للاتحاد الأوروبي‎

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أعلنت المفوضية الأوروبية، أن بلغاريا ورومانيا ستنضمان رسميًا بداية من اليوم الأحد إلى منطقة شنجن؛ حيث سيتم تطبيق قواعد شنجن في كلا الدولتين العضوين بما في ذلك إصدار تأشيرات شنجن ورفع الضوابط على الحدود الجوية والبحرية الداخلية.



ورحبت المفوضية الأوروبية، بشدة بهذا القرار، الذي يأتي في أعقاب موافقة المجلس الأوروبي في ديسمبر 2023 على الانضمام، ووصفته بالإنجاز.



وقالت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي "إن انضمام هاتين الدولتين العضوين إلى منطقة شنجن سيجعل المنطقة المشتركة أكثر جاذبية من خلال توسيع أكبر منطقة مشتركة في العالم بشكل كبير دون ضوابط حدودية داخلية.



وأضاف البيان، أن بلغاريا ورومانيا اتخذتا، منذ ديسمبر الماضي، جميع التدابير اللازمة لضمان التطبيق السلس لقواعد شنجن اعتبارًا من 31 مارس 2024 .



وتعتمد أطر التعاون التي أطلقتها المفوضية مع بلغاريا ورومانيا في وقت سابق من شهر مارس على التنفيذ الناجح للبرنامج التجريبي وتنفيذ مشاريع إجراءات اللجوء والعودة السريعة، ومن خلال أطر التعاون الجارية، ستساهم رومانيا وبلغاريا بشكل أكبر في تعزيز التعاون في مجال الحدود والهجرة، وكذلك في الجهود الأوروبية المشتركة لمعالجة أمن الاتحاد الأوروبي على الحدود الخارجية وتحديات الهجرة .



علاوة على ذلك، تم إنشاء مبادرة إقليمية بشأن التعاون الشرطي بين الدول الأعضاء على طول طرق غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط،بما في ذلك بلغاريا ورومانيا والنمسا واليونان والمجر وسلوفاكيا، بما يسمح بمعالجة التحديات ذات الصلة بشكل مشترك وبطريقة مستدامة، بما في ذلك ما يتعلق بالجريمة عبر الحدود .. بحسب البيان.