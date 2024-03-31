التصريح بدفن جثة عامل صدمه قطار حال عبوره شريط السكة الحديد بالبلينا سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

لقى عامل يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصرعه، وذلك إثر تعرضه لحادث قطار، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بدائرة المركز، تم نقل الجثة إلى مستشفى البلينا المركزى، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بوفاة عامل صدمه قطار بدائرة مركز شرطة البلينا وتم نقل الجثة للمستشفى والتعرف على هويته.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بورود بلاغ لمركز شرطة البلينا من قسم النقل المواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد البلينا باصطدام القطار روسي أسوان – الإسكندرية، بالمدعو السيد ع ش ع 28 سنة عامل ومقيم دائرة مركز البلينا حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة دائرة المركز مما أدي لوفاته – وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي البلينا المركزي.

وبسؤال عم المتوفـي المدعو نعيم ش ع ع 60 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية أقر بمضمون ما سبق، ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.