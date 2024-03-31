البترول:مصر للصيانة رفعت حجم التعاقدات.. وحققت إيرادات 8.8 مليار جنيه

كتبت -مروة الغول

انعقدت اليوم الأحد الجمعية العامة لشركة مصر للصيانة حيث تم اعتماد نتائج أعمال الشركة عن عام 2023، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالفيديو كونفرانس

وخلال الجمعية العامة أشاد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية - بالنتائج المتميزةالتي حققتهامن حجم أعمال، وأهم مشروعاتها، واستراتيجيتها التي تتمشي مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية ورؤية مصر 2030، وتتكون من عدة عناصر تعكس بوضوح تقدم الشركة على كافة المحاور عام تلو الأخر.



وأضاف أنه على ثقة بأن الشركة لها رؤية واضحة تمكنها من زيادة حجم اعمالها وخاصه في الخارج حيث تملك الشركة كافة الإمكانات التي تؤهلها من المنافسة على الصعيد الدولى بسياساتها التي تتبعها فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، والتنمية المستدامة، ووجود تخصصات فنية متميزة مكنها بالفعل من الحصول على تصنيف عالمى، بالإضافة إلى تطور وزيادة حجم أعمالها بشكل كبير وأنه على ثقة من إستمرار هذا النجاح لوجود رؤية واضحة للشركة وخطة عمل ناجحة على أسس استراتيجية سليمة.



وقد أوضح المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ان شركه مصر للصيانة قد استطاعت الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها نحو عملائها في ظل التحديات الإقليمية والعالمية من حروب وازمات اقتصاديه والتي أدت بدورها لتقلبات أسعار الصرف وعدم استقرار أسعار المنتجات البترولية , متجاوزه هذه التحديات لتحافظ على الريادة في مجال تقديم خدمات الصيانة المتكاملة، مما ساهم في الارتقاء بمستوي تصنيفها لدي قاـمه أكبر المقاولين الدوليين( ENR) للعام الثالث على التوالي لتحتل المركز ٢١٢ ضمن قاـمه أكبر ٢٥٠ مقاول دولي لعام ٢٠٢٣ ، ولأول مرة تحتل المركز الخامس دوليا في التصنيف في مجال خدمات الصيانة مع نفس الجهة وبذلك تكون هي الشركة المصرية الوحيدة المدرجة في تلك الفئة كما استطاعت الشركة تحقيق المركز الرابع والعشرون عالميا والثالث محليا في مجال خدمات خطوط الأنابيب مع نفس الجهة المانحة .



مشيراً إلى نجاح شركة مصر للصيانة في تحقيق زيادة حجم الإيرادات والتعاقدات داخل مصر وخارجها عام 2023، حيث حققت إيرادات بلغت (8.8) مليار جنيه بنسبة زيادة (26%) عن عام 2022 وأنها قدمت حجم تعاقدات بلغت 11 مليار جنيه بنسبة زيادة 15% عن عام 2022.



وأضاف أن الشركة تمتلك رؤية مستقبلية واضحة تستمد محاورها الأساسية وترتكز على رؤى وخطط وزارة البترول والثروة المعدنية أن الفترة المقبلة ستشهد ما بدأناه في العام الحالي من تنفيذ العديد من الإجراءات التى تهدف الى تنمية وتطوير موارد الشركة ومجال أعمالها داخل وخارج مصر بالإعتماد على ما تملكه من مقومات وخبرات بشرية ومادية مميزة.

وأضاف: "نسعى ليس فقط لزيادة حجم أعمال الشركة خلال العام الحالى أو القادم بل نسعى وفى المقام الأول الى ضمان تحقيق النمو المتوازن لأعمال الشركة خلال السنوات القادمة وبما يمكننا من تحقيق ااإستدامة لكافة أعمالنا، بالاضافة الى العمل على إستحداث عدداً من الأنشطة التى تتماشى وتدعم مجال أعمال الشركة.

واستعرض أبرز المشروعات خلال عام ٢٠٢٣ ومنها:

- عقود الصيانة الشاملة كمجال تتميز به الشركة والتي امتدت لأكثر من عشرين عاماً لشركات القطاع الشقيقة كشركة ميدور وشركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي والفرعونية وبتروبل والمصرية لتكرير البترول وانربك والعامرية وأسيوط لتكرير البترول بالإضافة إلى عقد الصيانة الشاملة لصالح مطار القاهرة الدولي، هذا بالإضافة إلي مثل نوعية هذه العقود خارج مصر وخاصة بفرع الشركة بدولة العراق والتي امتدت لتشمل عقود خدمات الصيانة الشاملة الممتدة لجميع مواقع الإنتاج بحقول الزبير لصالح شركة إينى الإيطالية وصيانة المستودعات النفطية وأعمال الصيانة الشاملة بحقول غرب القرنة بالعراق لصالح شركة اكسون موبيل، بالإضافة إلى أعمال صيانة التوربينات والعمرات ، حيث استطاعت الشركة الحفاظ محليا ودوليا علي تواجدها بهذا المجال من خلال تنفيذ أعمال الصيانات والعمرات لتوربينات وضواغط العديد من شركات القطاع الشقيقة بالإضافة الي خدمات صيانة التور بينات خارج مصر بدوله الأردن وذلك لصالح شركه البوتاس الأردنية وكذلك أعمال صيانة الغلايات البخارية لصالح شركة مصفاة البترول الأردنية وأخيرا انضمت دولة ليبيا لتدخل ضمن نطاق الدول التي تتواجد بها شركة مصر للصيانة لتفوز الشركة ببعض عقود الصيانة في مجال الحماية الكاثودية لصالح شركتي الزاوية ورأس لانوف بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفني لصالح شركة زلاف للنفط والغاز.



- هذا بالإضافة إلى تميز الشركة في مجال توليد وبيع الكهرباء حيث أنها قامت بأعمال توفير الكهرباء اللازمة لمشروع مصنع تكنولوجيا الاخشاب لصالح شركة ووتك بإجمالى 26 ميجاوات بجانب تزويد شركة خالدة بإمدادات مستمرة من الطاقة الكهربائية عن طريق استخدام غاز الشعلة، وأيضا أعمال توليد وبيع الكهرباء لصالح شركة السويس لمشتقات الميثانول ( (SMDوأخيرا وفي هذا المجال تمكنت الشركة من الفوز بعقد محطتين كهربا بنظام BOO لصالح شركه نوربيتكو وبالطبع تدخل تلك المشروعات في إطار المساهمة في الحفاظ علي البيئـة وخفض الانبعاثات الكربونية.



- وفى مجال التطوير والمشروعات المتخصصة وبخاصة مجال أعمال المشروعات المتكاملة، تقوم الشركة بتنفيذ مشروع تصميم وتوريد وتنفيذ مجمع مشتقات الميثانول لصالح شركة SMD وكذلك محطة معالجة المياه بحقول مليحة لصالح شركة عجيبة هذا بالإضافة الى أعمال انذار ومكافحة الحريق داخل وخارج قطاع البترول مثل مصر للبترول وبتر وجاس والسويس لتصنيع البترول ومطار القاهرة الدولي بجانب أيضا إعادة تأهيل وصيانة مستودعات لشركات البترول.



- كما أشار الى الدور الاستراتيجي لشركة مصر الصيانة في مجال مشروعات الاتصالات والتحكم بالدولة حيث قامت شركة مصر للصيانة بتنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية داخل وخارج قطاع البترول حيث قامت بتوريد وتركيب أنظمة الصوتيات والمرئيات والتحكم الخاصة بغرفة مركز القيادة الاستراتيجي لقطاع البترول، وتوفير خدمات الاتصالات لقطاع البترول من خلال القمر الصناعي المصري طيبة 1

- وكذلك استمرار أعمال خدمات إدارة وتشغيل وصيانة مجمع الوزارات بالحي الحكومي ومجلس الوزراء ومجلس النواب وكذلك عقود صيانة المباني الإدارية لشركات القطاع الشقيقة والبنوك ومستشفيات وزاره الصحة والسكان وعدد من الجامعات مثل جامعة الجلالة والجامعة اليابانية.



واكد رئيس الشركة على تعهد شركة مصر للصيانة وكافة العاملين بها ببذل المزيد من الجهد نحو اتباع وتطبيق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق أهداف مستقبلية تدعم مبدأ استدامة الأعمال مع الحفاظ على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والحرص على تحقيق التحول الرقمى لكافة عمليات الشركة وذلك تحت إطار واضح من الشفافية والرقابة المستمرة يطبق ويراعى كافة أسس ومبادئ الحوكمة مع العمل على تطوير وتنمية مواردنا البشرية والمادية وتطوير العمل بمبادئ برنامج نحن نهتم ضمانًا لمراعاة جميع عناصر المنظومة من عاملين ومساهمين وشركاء وموردين وبالشكل الذى يمكننا من تنفيذ خطط التطوير المستهدفة وضمان نجاح استمرارية وإستدامة الأعمال.



