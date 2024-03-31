استمع لتلاوة سورة يس من 30 قارئا بسلاسة عجيبة من المقرأة النموذجية بالزقازيق

الشرقية – إيمان مهنى

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، بعنوان "كأنهم بنيان مرصوص استمع لتلاوة سورة يس من 30 قارئ بسلاسة عجيبة من المقرأة النموذجية بالزقازيق، ذلك من مقراة النموذجية التابعة لمديرية الأوقاف بالزقازيق، المقامة بمسجد العيداروس بالزقازيق، تضم 30 إماما من أصحاب الأصوات الحسنة بينهم أعضاء من الموفدين لدول الأوربية وأمريكا الجنوبية.

وأكدت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، أن هذه المقرأة هي النموذجية علي مستوي المديرية، كما يوجد 99 مقراة أعضاء تضم 808 أعضاء على مستوى المحافظة، 26 مقرأة للجمهور، بالإضافة إلى 96 مقرأة الأئمة، بالإضافة إلى مقرأة للسيدات.

والمقرأة النموذجية أحدث أنشطة الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، هي التي تضم 8 على الأقل من أئمة المساجد الكبرى والجامعة أصحاب الصوت الحسن وتعقد مرة كل أسبوع بواقع مقرأة على الأقل بكل محافظة.