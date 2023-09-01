وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يوزعان 2 طن لحوم أضاحى و 3.5 مواد غذائية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

وزع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، 2 طن لحوم اضاحي بالإضافة إلى 3.5 طن من المواد الغذائية، مقدمة من وزارة الأوقاف على الأسر المستحقة، بالقرى الأكثر احتياجاً بنطاق دائرة المحافظة.

وأوضح وزير الأوقاف، أن حصة محافظة الشرقية من اللحوم بلغ 14 طنًا بالإضافة إلى 12 طن مواد غذائية، مشيرًا إلى أنه إيماناً من الوزارة بتوسع قاعدة التكافل الاجتماعي ومد يد العون للأسر الفقيرة والمستحقة لتوفير حياة كريمة لهم وتزويدهم بكميات اللحوم اللازمة لسد احتياجاتهم خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، أشاد محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف والحكومة المصرية لتوفير كافة احتياجات المواطنين المستحقين من السلع الأساسية والمواد الغذائية وخاصة لحوم الأضاحي لتوزع على الأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

وتلا ذلك اجتماع وزير الأوقاف مع مديري الإدارات وائمة المساجد بالمحافظة حيث حثهم على وصول اللحوم والمواد الغذائية إلى مستحقيها لأن هذه أمانة فى أعناقهم ، وقد شدد الوزير على أنه تم تعميم مبادرة " اعرف نبيك " بمناسبة حلول المولد النبوى الشريف من الآن ولمدة شهر.