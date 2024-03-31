إصابة 4 أشخاص بينهم طفلان إثر حادث تصادم سيارة بشجرة نخيل فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الغربى دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وقوع سيارة أجرة بشجرة نخيل على الطريق عقب إنحراف السيارة، نتج عن الحادث إصابة 4 بينهم طفلان وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى الجديدة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعد الفرقة للشرق يفيد بوقوع حادث سيارة أجرة على الطريق ووجود مصابين وتم نقلهم للمستشفى وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بمركز دار السلام حيث تبين انه أثناء سير السيارة " أجرة " قيادة المدعو هاني ع ع ا 43 سنة سائق ومقيم دائرة مركز نجع حمادي بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنحرافها وإصطدامها بشجرة نخيل علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة " كسور وكدمات متفرقة بالجسم " وفاطمة ا ع ا 37 سنة مدرسة " بكسور وكدمات متفرقة بالجسم "وأنجالها الطفل يوسف و ا 6 سنوات " بكسور وكدمات متفرقة بالجسم " والطفلة يارا و ا 8 سنوات تلميذه " بسحجات متفرقة بالجسم " ومقيمون دائرة مركز نجع حمادي وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة

وبسؤال قائد السيارة والمصابة الثانية بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.