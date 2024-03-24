مستشفى سوهاج الجامعى تنقذ عامل من "العمى" بعد إصابته بشظية فى الشبكية

سوهاج محمود مقبول

نجح فريق طبي بقسم العيون بالمستشفيات الجامعية، في إنقاذ عين عامل من العمي المحقق، بعد إجراء عملية إزالة شظية حديد (رايش) اخترقت قرنية العين وادت الي تهتك في الشبكية، مشدداً علي تقديم أعلى درجات الرعاية الصحية اللازمة وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية بالمستشفيات الجامعية لعلاج جميع المصابين وعلي مدار الساعة إلى أن يتم شفائهم صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن قسم الطوارئ بالمستشفي الجامعي أستقبل "عامل" يعمل في تقطيع الحديد بالصاروخ بدون استخدام اي وسائل حماية مما أدي الي دخول "شظية" اخترقت جميع طبقات العين وتسببت في تهتك في القرنية والعدسة والجسم الزجاجي لتستقر في الشبكية، مشيراً الي ان المستشفي الجامعي تعد القبلة الاولي التي يقصدها جميع حالات الطوارئ من كافة الجهات وعلي مدار 24 ساعة بالمجان علي نفقة الدولة او الخاضعين لمظلة التأمين الصحي.

ومن جهته قال الدكتور الأحمدي حمد السمان رئيس قسم طب وجراحة العيون، أن قسم العيون مجهز بأحدث "ميكروسكوب" جراحي ومزود بأحدث جهاز لاستئصال الجسم الزجاجي، فتم علي الفور استقبال المصاب وتقديم اعلي درجات الرعاية الطبية والمهنية حتي تماثله للشفاء، موجهاً شكر للفريق الطبي المعالج لما بذله من جهود مضنية وتدخل سريع ادي الي نتائج ايجابية.

ومن جانبه قال الدكتور محمود فاروق استاذ الشبكية، أن الفريق المعالج نجح إجراء عملية دقيقة اسفرت عن استئصال الجسم الزجاجي، و الوصول إلى قاع العين لإزالة الجسم الغريب وعمل كي للشبكية "بالليزر" لتجنب حدوث إنفصال شبكي وتم انقاذ عين المريض من العمي المحقق.