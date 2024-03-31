أمريكا.. فرق إنقاذ تستعد لرفع أول جزء من حطام جسر بالتيمور

وكالات

أعلن مسؤولون أمريكيون أن فرق الإنقاذ عكفت على رفع أول جزء من حطام جسر فرنسيس سكوت كي المنهار في بالتيمور من المياه للسماح للمراكب وزوارق القطر بالوصول إلى موقع الحادث، حسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى.

وهذه هي الخطوة الأولى في عملية معقدة لإعادة فتح الميناء المغلق في المدينة منذ انهيار الجسر الفولاذي، الثلاثاء، ما أدى إلى مصرع 6 من العمال.

ووقع الحادث عندما اصطدمت سفينة حاويات ضخمة بأحد أعمدة الجسر، ما أدى إلى سقوط جزء كبير من الجسر في نهر باتابسكو، وعرقلة الحركة في قناة الشحن في ميناء بالتيمور.

وقال حاكم ولاية ماريلاند ويس مور، خلال مؤتمر صحافي، إن جزءاً من البنية الفوقية الفولاذية للجسر سيُقطَّع كقطعة واحدة بحيث يمكن رفعها عبر رافعة إلى مركب ونقلها إلى موقع تريد بوينت أتلانتيك القريب في سباروز بوينت.

وأضاف سيسمح لنا هذا في نهاية الأمر بفتح قناة مؤقتة.. ستساعدنا في إرسال المزيد من السفن إلى المياه في محيط موقع الانهيار، لكنه أحجم عن تقديم جدول زمني للانتهاء من هذا الجزء من أعمال الإزالة.

وتابع لن يستغرق الأمر ساعات، ولن يستغرق أياماً، لكن بمجرد الانتهاء من هذه المرحلة من العمل، يمكننا نقل المزيد من القاطرات والمراكب والقوارب إلى المنطقة لتسريع وتيرة عملنا.

وقال مور في تعليق على الجهود المبذولة لإزالة حطام الجسر وفتح ميناء بالتيمور أمام حركة الشحن إنها عملية معقدة للغاية.

وانتُشلت جثتا عاملين كانا يقومان بإصلاح سطح الجسر وقت وقوع الكارثة، لكن مور قال إن الجهود المبذولة لانتشال جثث 4 آخرين يُفترض أنهم لقوا حتفهم لا تزال معلقة؛ بسبب صعوبة عمل الغواصين وسط هذا الكم الكبير من الحطام.



من جانبه، قال بول ويديفيلد وزير النقل بولاية ماريلاند، إن مسؤولي تريد بوينت وافقوا على السماح للسفن الأخرى بتفريغ المركبات في رصيف المياه العميقة بالمنشأة لتكون جاهزة للشحن إلى التجار.

وفي أوكلاهوما، قالت السلطات، إنها أغلقت جزءاً من الطريق السريع الأمريكي رقم 59 قرب ساليسو، بعد أن اصطدمت بارجة بجسر فوق نهر أركنساس.

وذكرت تقارير إعلامية أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، وسيجري المسؤولون عمليات تفتيش للجسر.