15 خدمة تقدمها السياحة والآثار خاصة بتراخيص المرشدين السياحيين.. اعرفها

تتيح الإدارة العامة للمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار للمتعاملين معها طلب الخدمات التالية:
* استخراج ترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.
* تجديد الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.
* الالتحاق بامتحان الإرشاد السياحي.
* تعديل بيانات ترخيص الإرشاد السياحي.
* نقل منطقة تجديد الترخيص.
* بدل فاقد / تالف لترخيص الإرشاد السياحي.
* شهادة خبرة لمرشد سياحي مُقيد.
* الالتحاق بدورة تدريبية.
* إضافة لغة أجنبية لمرشد سياحي.
* تصاريح الترجمة للأجانب.
* إيقاف ترخيص الإرشاد السياحي بشكل مؤقت.
* استكمال مدة ترخيص الإرشاد السياحي.
* استرجاع الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.
* إنهاء الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.
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