نقابة المهندسين تعيد تشكيل هيئة مكتبها.. سعودي والبدوي وكيلان

كتبت آية دعبس

عقدت النقابة العامة للمهندسين، الجلسة الإجرائية للمجلس الأعلى، برئاسة المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، اليوم السبت 30 مارس 2024، لانتخاب هيئة مكتب جديدة للنقابة، على خلفية انتخابات التجديد النصفي للنقابة التي أُجريت نهاية فبراير الماضي.

في بداية الجلسة قدَّم المهندس طارق النبراوي، التهنئة لأعضاء المجلس الأعلى للنقابة الجُدد، مشددًا على ضرورة عمل الجميع كفريق واحد لتتحرك النقابة للأمام، خاصة وأن النقابة لديها مسئوليات ومهام جسيمة خلال الفترة القادمة، كونها مطالبة أمام الرأي العام الهندسي والرأي العام في مصر بعودتها لمكانتها اللائقة.

وأضاف نقيب المهندسين: "لدينا ملفات شائكة وصعبة ومهام بالغة الأهمية، فلا بد أن تشهد الفترة المقبلة تحريك استثمارات النقابة بالشكل اللائق والمناسب، كما أن ملف التعليم الهندسي من الملفات الهامة والبالغة الخطورة أيضًا".

وأكد نقيب المهندسين أنه أيًّا كانت نتائج انتخابات هيئة مكتب النقابة سيكون الجميع يدًا واحدة والعمل معًا على قلب رجل واحد، وهو ما شهدته الفترة الأخيرة بعد أن استطاع المجلس دفع النقابة للأمام، مختتمًا كلمته بالتأكيد على أن الفترة القادمة فترة حساسة جدًّا في عمل النقابة، ولا بد من التعامل معها بمنتهى الحرص والقوة، وأن تكون النقابة على قدر المسئولية، وأن تقدم نموذجًا متميزًا للنقابات المهنية.

وقد أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز الدكتور محمد هشام سعودي، والدكتور أحمد البدوي سيد بمقعدي وكيلي النقابة بأغلبية الأصوات، فيما فاز بمقعد الأمين العام للنقابة المهندس محمود حامد عرفات بعد حصوله على أغلبية الأصوات، كما فاز الدكتور معتز محمود طلبة، بمنصب أمين صندوق النقابة بأغلبية الأصوات، والمهندس كريم محمد عبدالحميد الكسار، كأمين عام مساعد بأغلبية الأصوات، وفوز الدكتور المهندس سعد مكرم سعد، بمنصب أمين صندوق مساعد بأغلبية الأصوات.



