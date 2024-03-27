نقابة المهندسين تمد فتح باب الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية حتى 30 أبريل

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، اتخاذها قرار بمد فتح باب الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم، بصفى استثنائية من يوم الإثنين الأول من أبريل 2024، وحتى الثلاثاء 30 أبريل 2024، مع إتاحة إمكانية الاشتراك من خلال مقرات النقابة العامة والنقابات الفرعية والنوادي والتطبيق الإلكتروني الذي أطلقته النقابة.

أما عن المستندات المطلوبة للاشتراك "أول مرة"، أو الإضافة فى مشروع الرعاية الصحية، فهى:

1- رقم عضوية المهندس

2- لإضافة الزوجة: صورة قسيمة الزواج من الوجهين، أو صورة بطاقة الرقم القومي بها اسم الزوج + صورة شخصية.

3- لإضافة الأبناء أقل من 16 عاما: شهادة ميلاد الأبناء + صورة شخصية.

4- لإضافة الأبناء بعد سن الـ 16: صورة بطاقة الرقم القومي + صورة شخصية.

5- لإضافة الابن بعد 26 سنة (استثنائيا): صورة بطاقة الرقم القومي حديثة + ما يفيد بأنه طالب + صورة شخصية.

6- لإضافة الابنة بعد 26 سنة (استثنائيا): صورة بطاقة الرقم القومي حديثة+ برنت تأمينات + صورة شخصية.

7- لإضافة الوالدة: صورة شهادة ميلاد المهندس + البطاقة الشخصية للوالدة+ صـورة شخصية.

8- الإضافة الوالد: صورة البطاقة الشخصية للوالد + صورة شخصية.

9- في حالة وفاة المهندس: خطاب من معاشات النقابة يفيد من مستحق المعاش عن المهندس+ إثبات الشخصية+ الصورة الشخصية لكل عضو نقابة المهندسين المصرية.