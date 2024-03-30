نفوق 7 آلاف كتكوت فى حريق مزرعة دواجن فى القنطرة غرب بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع فى السيطرة على حريق نشب فى مزرعة دواجن بمنطقة نوارة التابعة لقرية الروضة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية، وأسفر الحريق عن نفوق 7 آلاف كتكوت دون خسائر بشرية.



وشهدت قرية الروضة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، قبل قليل اندلاع حريق بمزرعة دواجن محدودة مما اسفر عن نفوق عدد من الدواجن .

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، قد تلقت اخطارا يفيد باندلاع حريق بمزرعة بمتطقة نوارة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب في محافظة الاسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وأجهزة الحماية المدنية إلى مكان الحريق حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق .

وتمت السيطرة على الحريق الذى اسفر عن نفوق 7000 كتكوت وحدوث تلفيات بالغة في المزرعة دون وقوع خسائر في الأرواح.

وتواصل أجهزة الحماية المدنية إجراء عمليات التبريد وعمل تقرير مفصل حول الحادث وتحرير المحاضر اللازمة.



جانب من الحريق (1)



جانب من الحريق (2)