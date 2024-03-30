نائب القابضة للكهرباء يفتتح مركزى خدمة العملاء لفرعى الشهداء وتلا بالمنوفية

كتبت رحمة رمضان

افتتح الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات توزيع الكهرباء مركزى خدمة العملاء بفرعي الشهداء وتلا ولوحة توزيع كهرباء البتانون بمحافظة المنوفية التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي.

و قال المهندس حسن البيلي رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أن مركزى خدمة العملاء بمدينة تلا والشهداء يعتبروا من المراكز التي تم تطويرها وتحديثها تماشيا مع خطة الوزارة، وتعميم الهوية البصرية الموحدة لمراكز خدمة العملاء وتقديم خدمات متميزة للمواطنين و بأسرع وقت.



و أضاف البيلى فى بيان له اليوم أن مراكز الخدمة المطورة تهدف إلى رفع كفاءة العمل من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وسهولة الحصول على الخدمات التي تقدمها الشركة و التواصل مع عملاء الشركة ، لافتا إلى ان التحول الرقمي توجه استراتيجي تماشيا مع خطة الدولة للرقمنة والتى يهدف بشكل أساسي إلى توفير جميع الخدمات الحكومية رقميًا، وإتاحة الوصول إليها بسهولة.

ومن جانبه عقد الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وتم استعراض كافة الملاحظات ومراجعة مؤشرات الشركة وقد شدد على أهمية تحقيق نسبة التحصيل والعمل على تقليل الفقد والعمل على تحليل بيانات المشتركين وأكد على ضرورة الالتزام بالهوية البصرية لسهوله معرفتها من قبل المشتركين مع تقديم خدمة جيده للمشتركين والعمل على حسن استقبال العميل وقد أثنى سيادته على مجهودات الشركة فى مجال الطاقة الشمسية واستغلال كل مساحة بها وعمل محطات طاقة شمسية



وأكد الدستاوي على إمكانية أن تكون شركة جنوب الدلتا مركز لإنشاء محطات الطاقة الشمسية لصالحها ولصالح الغير واهمية الطاقة الشمسية في المحافظة على البيئة وتوفير الوقود.



كما أكد الدستاوى على أهمية الاهتمام بالعنصر البشرى كونه الركيزة الأساسية فى العملية الإنتاجية وفى نهاية الزيارة وجه الدكتور خالد الشكر إلى المهندس حسن وجميع العاملين بالشركة وحثهم على بذل كل الجهد لخدمة المواطنين.