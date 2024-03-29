الكهرباء: فاتورة أبريل المقبل أول فواتير فصل الصيف

كتبت رحمة رمضان

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن فاتورة استهلاك شهر أبريل المقبل التى سيتم تحصيلها خلال الأيام الأولى من شهر مايو تعتبر أول فواتير فصل الصيف التى تبدأ فى ارتفاع قيمتها نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك بسبب ارتفاع درجات الحرارة تدريجياً و بدء الاعتماد على مكيف الهواء.



وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن فاتورة مارس التى يتم تحصيلها خلال شهر أبريل هى آخر فواتير فصل الشتاء التى تكون معدلات الاستهلاك الفعلى منخفضة نتيجة الاستغناء عن مكيفات الهواء وبالتالى تنخفض قيمة الفاتورة، محذرا من إهدار الطاقة التى تكون سبب رئيسي في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.

وأضاف المصدر، أن فاتورة ابريل تعتبر أول فواتير اشهر الصيف والتى تستمر حتى فاتورة نوفمبر المقبل، لتبدأ بعدها فواتير فصل الشتاء، لافتا إلى أن معظم فواتير استهلاك فصل الصيف تكون مرتفعة بدرجة كبيرة مقارنة بفواتير فصل الشتاء.