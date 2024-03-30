مصرع شخص إثر انهيار جزء من منزل بإحدى قرى ملوى فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقي شخص مصرعه، إثر انهيار جزء من منزل بإحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل في قرية نواى التابعة إداريا لمركز ملوى جنوب محافظة المنيا.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الي موقع البلاغ، وتبين مصرع شخص إثر انهيار منزل بقرية نواي.

تم إيداع الجثة فى مشرحة مستشفى ملوى التخصص، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



