مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية ـ فتحية الديب

لقى شخصان مصرعهما، فيما أصيب 9 آخرون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم؛ إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي أمام شبكة الكهرباء بعد منطقة الصفدي في محافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول 9 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وشخصين آخرين متوفيان، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين والتحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين التي أودت بحياة المتوفيين إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي أمام شبكة الكهرباء بعد منطقة الصفدي، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.