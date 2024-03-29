شباب قرية منشأة رضوان بالشرقية يجهزون 1400 وجبة إفطار لاهالى القرية.. فيديو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا عن افطارا جماعيا نظمها شباب قرية منشأة رضوان بالشرقية.

وقال الدكتور محمد شاهين أحد شباب القرية أن الفكرة طرأت على الشباب ليتم تنفيذها هذا العام لأول مرة وبفضل الله تم تجهيز 1600 وجبة لأهالى القرية وتم عمل خيمة رمضانية مجهزة بالموائد.

وأضاف الدكتور أحمد عبده عبد المقصود أحد الشباب المنظمين إنه يعقب الإفطار أمسية رمضانية بها عدد من القراء بالقرية والقرى المجاورة ابتهالات وأناشيد ومدائح نبوية، بحضور كثيف من أهالي القرية بمختلف أعمارهم.