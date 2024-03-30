سلطات التحقيق الروسية تتعرف على هويات 134 شخصا قتلوا فى هجوم كروكوس

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قال المكتب الصحفى للجنة التحقيق الروسية بشأن الهجوم على قاعة مدينة "كروكوس" إن المحققين تعرفوا على هوية 134 شخصا لقوا حتفهم فى الهجوم.



وقالت اللجنة - حسبما أذاعت وكالة تاس الروسية اليوم /السبت/ - إن "المحققين يعملون مع الضحايا ويستجوبونهم حول ملابسات هذه الجريمة. وتمكن التحقيق حاليا من تحديد هوية 134 شخصا قتلوا فى الهجوم الإرهابى، وتجرى الاختبارات الجينية لجثث أخرى لم يتم التعرف عليها بعد".



وتابعت إن "المحققين والمتخصصين فى الطب الشرعى والخبراء يعملون على مدار الساعة. وتجرى عمليات التحقيق فى مسرح الجريمة وكذلك مع المشتبه بهم".



وقتل أكثر من 140 شخصا وأصيب ما يزيد على 360 آخرين فى أعنف هجوم وقع منذ عقد، عندما فتح أربعة مسلحين النار فى قاعة كروكوس سيتى للموسيقى. وأعلن تنظيم داعش الذى يتمركز فى أفغانستان وباكستان، مسؤوليته عن الهجوم الدموي.