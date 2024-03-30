المشدد 10 سنوات لمتهم بخطف طفل داخل الزراعات فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم " ا.ع.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بخطف الطفل المجنى عليه "ي.ح.م" بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من أسرة الطفل المجنى عليه باختفائه، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين قيام المتهم باستدراج الطفل المجنى عليه إلى داخل الزراعات وخطفه، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.