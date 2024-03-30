المؤبد لمتهم بقتل زوجة والده ووضع جثتها فى بئر بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم " ع.ش.ا" عامل بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل المجنى عليها "ص.م.م" بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.



تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة ، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا العثور على جثة المجني عليها فى بئر ومغطاة بالحجارة، وبها عدة طعنات نافذة بأماكن متفرقة بالجسد.

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة حيث قام باستدراج السيدة "زوجة والده" إلى أحد الأماكن بعدما اكتشف سوء سلوكها، وقام بطعنها عدة طعنات نافذة بمطواة كانت بحوزته حتى فارقت الحياة، ثم قام بوضع جثتها فى بئر لادراء الشبهة عنه وقام بتغطيتها بالحجارة.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.