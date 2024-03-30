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"العقارات" تتصدر قطاعات البورصة خلال أسبوع بتداولات 3.8 مليار جنيه

السبت، 30 مارس 2024 06:00 ص
"العقارات" تتصدر قطاعات البورصة خلال أسبوع بتداولات 3.8 مليار جنيه البورصة - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 848.8 مليون ورقة، بقيمة 3.8 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 553.1 مليون ورقة، بقيمة 2.4 مليار جنيه.


فيما احتل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 374.7 مليون ورقة بقيمة 1.8 مليار جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 137.4 مليون ورقة بقيمة 1.7 مليار جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 27.5 مليون ورقة بقيمة 1.6 مليار جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 319.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.1 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 55.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 879.7 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 255.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 614.4 مليون جنيه، وفي المركز التاسع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 516.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 469.8 مليون جنيه، وبالمركز العاشر قطاع الخدمات التعليمية بحجم تداول بلغ 112.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 266.5 مليون جنيه.

وحل قطاعا السياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف، فى المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 21.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 77.4 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 4.6 مليون ورقة بقيمة 7.4 مليون جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.







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