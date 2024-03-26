هبوط 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "البنوك" بنسبة 2.7%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجعت 10 قطاعات على رأسها البنوك بنسب 2.7%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2%، يليه قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والتجارة والموزعون بنسبة 1.8%، 1.7%، على التوالى، وهبط قطاعا الموارد الأساسية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.9%، ونزل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.6%.

وانخفض قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.1%، فيما ارتفعت 6 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيه بنسبة 1.6%، 1.4%، على التوالى، وصعد قطاعا الخدمات التعليمية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.9%، 0.7%، على التوالى، وقفز قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%، 0.5%، على الترتيب.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.950 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 654.1 مليون ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102.4 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.78%، والعرب على 7.05%، واستحوذت المؤسسات على 30.71% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.28%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 45.1 مليون جنيه، 71.1 ألف جنيه، 89.4 مليون جنيه، 178.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 191.4 مليون جنيه، 122 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 29057 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 35425 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 12382 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 6697 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 9540 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 7092 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1522 نقطة.