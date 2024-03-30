الصحة تفتتح وحدة رعاية مركزة للأطفال بمستشفى القناطر الخيرية المركزي

كتب وليد عبد السلام

افتتحت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، وحدة رعاية مركزة للأطفال بسعة 30 سريرًا بمستشفى القناطر الخيرية المركزي بمحافظة القليوبية، وذلك بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، في إطار جهود الدولة لدعم قدرات القطاع الطبي وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لمتلقي الخدمات الصحية.

جاء ذلك خلال جوله ميدانية، اليوم السبت، لتفقد سير العمل بمجمع الرعايات المركزة، والذي تم استحداثه وتجهيزه بعدد من المستشفيات، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، كنموذج مجمع لعدد كبير من أسرة الرعاية داخل مستشفى واحدة، يتم إحالة الحالات المرضية إليها من خلال غرفة الطوارىء بوزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوحدة تضم 30 سريرًا للرعاية المركزة للأطفال، تم تجهيزها طبقًا لمعايير وزارة الصحة المصرية، والمعايير العالمية، لتقديم الخدمات الصحية للحالات الطبية الحرجة، خاصة خدمات الرعاية الصحية للأطفال الفلسطينيين المصابين جراء الأحداث الأخيرة في قطاع غزة.

وأكد «عبدالغفار» أنه تم الحرص على تفقد غرف الأطفال للاطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية، حيث يخضع جميع الأطفال لإشراف ومتابعة من مجموعة من أساتذة الرعاية المركزة وأخصائيي حديثي الولادة والأطفال، من الأطباء ذوي الخبرات الكبيرة في حالات المبتسرين وغير مكتملي النمو والحالات الحرجة.

وتابع «عبدالغفار» أنه تم التأكيدعلى أهمية التعاون بين قطاعات الدولة المختلفة الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الوحدة تأتي ضمن المبادرة الإنسانية «أطفالنا حياة» التي تهدف لعلاج 1000 طفل من الأطفال الفلسطينيين، كما يمكن للوحدة استقبال الحالات التي تحتاج لرعاية طبية متقدمة من جميع أنحاء مصر.