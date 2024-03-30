السجن المؤبد لعامل بتهمة قتل شخص بسبب خلافات مالية بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ا.ك.م" 20 سنة عامل بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل المجنى عليه "ع.م" بدائرة مركز جهينة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جهينة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة متأثراً بإصابته ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بين الطرفين قام المتهم بالتربص بالمجنى عليه فى أحد الأماكن وأطلق عليه النار مما أسفر عن مقتله في الحال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.