المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الشابو المخدر بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم"م.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو.بدائرة قسم ثانى سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى ابوزيد وعضوية المستشارين محمد حسن إبراهيم وإيهاب أبو سالم بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة بغرض الإتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ا.ر." عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 آلاف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز العسيرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى أبوزيد وعضوية المستشارين محمد حسن إبراهيم وإيهاب أبو سالم بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز العسيرات عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بإلاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.