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الأرجنتين تجمد مقترح نقل سفارتها إلى القدس الشريف لرفض الأحزاب اليسارية

السبت، 30 مارس 2024 10:49 ص
الأرجنتين تجمد مقترح نقل سفارتها إلى القدس الشريف لرفض الأحزاب اليسارية الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي
كتب ـ عبد الوهاب الجندى

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قالت الإذاعة العبرية، إن الأرجنتين جمدت نقل سفارته إلى القدس الشريف، بعد رفض المشرعين من الأحزاب اليسارية الفكرة.

يأتي ذلك بعد أقل من شهرين على أعلن رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

وزار "ميلي" إسرائيل في فبراير الماضي، والتقى حاخامات في تل أبيب وزار مواقع يهودية في القدس، إضافة إلى مشاركته في فعالية لإحياء ذكرى السابع من أكتوبر، وأجرى محادثات مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

جدير بالذكر، أن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، يدعم بقوة نتنياهو في حربه على غزة.







الأرجنتين

الأحزاب اليسارية في الأرجنتين

الأحزاب في الأرجنتين

القدس

سفارة الارجنتين




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