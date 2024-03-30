الأرجنتين تجمد مقترح نقل سفارتها إلى القدس الشريف لرفض الأحزاب اليسارية

كتب ـ عبد الوهاب الجندى

قالت الإذاعة العبرية، إن الأرجنتين جمدت نقل سفارته إلى القدس الشريف، بعد رفض المشرعين من الأحزاب اليسارية الفكرة.

يأتي ذلك بعد أقل من شهرين على أعلن رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

وزار "ميلي" إسرائيل في فبراير الماضي، والتقى حاخامات في تل أبيب وزار مواقع يهودية في القدس، إضافة إلى مشاركته في فعالية لإحياء ذكرى السابع من أكتوبر، وأجرى محادثات مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

جدير بالذكر، أن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، يدعم بقوة نتنياهو في حربه على غزة.